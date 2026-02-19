Из-за снегопада в аэропортах Москвы отменены 19 рейсов
С начала суток, 19 февраля, московские аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» обслужили 320 рейсов: 160 – на вылет, 160 – на прилет. Из-за аномального снегопада, по данным на 10:00 мск, было отменено 19 рейсов, в том числе шесть рейсов иностранных авиакомпаний, еще 14 задерживаются на более чем два часа. Об этом сообщил Telegram-канал Росавиации.
Кроме того, по данным ведомства, на запасные аэродромы ушли шесть рейсов.
В период с 08:00 до 10:00 мск московские аэропорты обслужили 100 рейсов (54 – на вылет, 46 – на прилет), несмотря на продолжающийся в регионе аномальный снегопад с порывами ветра.
Накануне «Шереметьево» решило сократить число операций на взлет и посадку: до 25 в период с 07:00 до 23:59 мск 19 февраля и до 18 с 00:00 до 04:59 мск 20 февраля. С вечера 18 февраля авиаперевозчики, организующие рейсы в «Шереметьево», сообщают пассажирам о временных изменениях в расписании полетов.
По данным Росавиации, для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров работает дополнительный персонал. Службы аэропортов работают в усиленном режиме.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что утром 19 февраля на Москву и область обрушится мощный снежный циклон. К середине дня снег повалит «стеной». По словам синоптика, за сутки в городе может выпасть от 20 до 25 мм осадков – это более половины месячной нормы февраля.