Из-за снегопада в аэропортах Москвы отменены 19 рейсов

С начала суток, 19 февраля, московские аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» обслужили 320 рейсов: 160 – на вылет, 160 – на прилет. Из-за аномального снегопада, по данным на 10:00 мск, было отменено 19 рейсов, в том числе шесть рейсов иностранных авиакомпаний, еще 14 задерживаются на более чем два часа. Об этом сообщил Telegram-канал Росавиации.