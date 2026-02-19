Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Потанин попросил арбитраж запретить экс-супруге судиться с ним в Лондоне

Ведомости

Президент «Норникеля» Владимир Потанин обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой запретить его бывшей супруге Наталии продолжать судебное разбирательство по разделу их имущества в Высоком суде Лондона. Об этом «РИА Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, Потанин считает, что продолжение разбирательства в Лондоне может фактически привести к пересмотру решения Верховного суда РФ, вынесенного в 2018 г. по делу о разделе имущества. Это решение уже вступило в законную силу.

Также, по словам источника, лондонский суд может потребовать от Потанина раскрыть конфиденциальную информацию о деятельности подконтрольных ему компаний, включая «Норильский никель». Это, считает он, может привести к введению новых санкций против компании и ее партнеров, что негативно скажется на десятках тысяч работников и держателей акций, а также на безопасности и публичных интересах России.

Бывшая жена Потанина поборется за его имущество в Англии

Финансы

«РИА Новости» сообщает, что заявление Потанина было подано в Арбитражный суд Москвы 18 февраля, но пока не принято к рассмотрению.

Бывшая жена Потанина попробует отсудить у него в Великобритании часть состояния, которым он владеет бенефициарно, а не юридически. Такое решение 4 сентября принял Апелляционный суд Англии и Уэльса, писали «Ведомости».

Потанины развелись в 2014 г. Имущество супругов российский суд в том же году поделил поровну, но в соответствии с отечественным законодательством под раздел попали только активы, которые фактически, а не бенефициарно принадлежали супругам. При этом существенная часть совместно нажитого имущества удерживалась различными трастами и в компаниях.

При разводе Потаниной досталось $41,5 млн, или менее 1% от состояния бизнесмена, по ее утверждению. Она настаивала, что недополучила около $6 млрд. Экс-супруга заподозрила предпринимателя в попытке скрыть имущество при разводе и инициировала против него споры в разных юрисдикциях, в том числе в Великобритании.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь