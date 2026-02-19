Потанин попросил арбитраж запретить экс-супруге судиться с ним в Лондоне

Также, по словам источника, лондонский суд может потребовать от Потанина раскрыть конфиденциальную информацию о деятельности подконтрольных ему компаний, включая «Норильский никель». Это, считает он, может привести к введению новых санкций против компании и ее партнеров, что негативно скажется на десятках тысяч работников и держателей акций, а также на безопасности и публичных интересах России.