Потанин попросил арбитраж запретить экс-супруге судиться с ним в Лондоне
Президент «Норникеля» Владимир Потанин обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой запретить его бывшей супруге Наталии продолжать судебное разбирательство по разделу их имущества в Высоком суде Лондона. Об этом «РИА Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, Потанин считает, что продолжение разбирательства в Лондоне может фактически привести к пересмотру решения Верховного суда РФ, вынесенного в 2018 г. по делу о разделе имущества. Это решение уже вступило в законную силу.
Также, по словам источника, лондонский суд может потребовать от Потанина раскрыть конфиденциальную информацию о деятельности подконтрольных ему компаний, включая «Норильский никель». Это, считает он, может привести к введению новых санкций против компании и ее партнеров, что негативно скажется на десятках тысяч работников и держателей акций, а также на безопасности и публичных интересах России.
«РИА Новости» сообщает, что заявление Потанина было подано в Арбитражный суд Москвы 18 февраля, но пока не принято к рассмотрению.
Бывшая жена Потанина попробует отсудить у него в Великобритании часть состояния, которым он владеет бенефициарно, а не юридически. Такое решение 4 сентября принял Апелляционный суд Англии и Уэльса, писали «Ведомости».
Потанины развелись в 2014 г. Имущество супругов российский суд в том же году поделил поровну, но в соответствии с отечественным законодательством под раздел попали только активы, которые фактически, а не бенефициарно принадлежали супругам. При этом существенная часть совместно нажитого имущества удерживалась различными трастами и в компаниях.
При разводе Потаниной досталось $41,5 млн, или менее 1% от состояния бизнесмена, по ее утверждению. Она настаивала, что недополучила около $6 млрд. Экс-супруга заподозрила предпринимателя в попытке скрыть имущество при разводе и инициировала против него споры в разных юрисдикциях, в том числе в Великобритании.