Бывшая жена Потанина поборется за его имущество в Англии

Экс-супруга заподозрила предпринимателя в попытке скрыть имущество при разводе и инициировала против него споры в разных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, чью инвестиционную визу получила в июне 2014 г. В октябре 2018 г. Потанина запросила разрешение Высокого суда Англии и Уэльса (первая инстанция) на подачу к бывшему мужу иска с требованием предоставить ей финансовую помощь после развода на том основании, что российская компенсация не удовлетворяет ее «разумные потребности». В январе следующего года судья пришел к выводу, что Лондон был основным местом жительства Потаниной по крайней мере с января 2016 г. Поэтому он счел суды Соединенного Королевства компетентными рассматривать основной иск и в порядке упрощенного судопроизводства выдал разрешение на его подачу.