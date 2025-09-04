Бывшая жена Потанина поборется за его имущество в Англии

Бывшая жена Потанина поборется за его имущество в АнглииОна настаивает, что недополучила около $6 млрд
Бывшая жена миллиардера Владимира Потанина Наталья все-таки попробует отсудить у него в Великобритании часть состояния, которым он владеет бенефициарно, а не юридически. Такое решение 4 сентября принял Апелляционный суд Англии и Уэльса. «Ведомости» ознакомились с решением.
Потанины прожили в браке около 30 лет, а в 2014 г. развелись. Имущество супругов российский суд в том же году поделил поровну, но в соответствии с отечественным законодательством под раздел попали только активы, которые фактически, а не бенефициарно принадлежали супругам. При этом существенная часть совместно нажитого имущества удерживалась различными трастами и компаниях, бенефициарного владения которыми Потанин не отрицал.
При разводе Потаниной досталось $41,5 млн, или менее 1% от состояния бизнесмена, по ее утверждению. Она настаивала, что недополучила около $6 млрд. Потанин в 2014 г. занимал восьмое место среди богатейших россиян, по версии Forbes, который тогда оценивал его состояние в $12,6 млрд (сейчас – пятый с состоянием почти вдвое больше).
Экс-супруга заподозрила предпринимателя в попытке скрыть имущество при разводе и инициировала против него споры в разных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, чью инвестиционную визу получила в июне 2014 г. В октябре 2018 г. Потанина запросила разрешение Высокого суда Англии и Уэльса (первая инстанция) на подачу к бывшему мужу иска с требованием предоставить ей финансовую помощь после развода на том основании, что российская компенсация не удовлетворяет ее «разумные потребности». В январе следующего года судья пришел к выводу, что Лондон был основным местом жительства Потаниной по крайней мере с января 2016 г. Поэтому он счел суды Соединенного Королевства компетентными рассматривать основной иск и в порядке упрощенного судопроизводства выдал разрешение на его подачу.
Месяц спустя Потанин оспорил решение. В ноябре того же года Высокий суд также в упрощенном порядке вынес решение уже в его пользу, отказав бывшей жене миллиардера в подаче иска. На этот раз судья указал, что российский суд последовательно и надлежащим образом применил местное право, а связь Потаниной с Англией является «как недавней, так и скромной». По его мнению, Потанина стремилась воспользоваться более щедрым подходом британского правосудия к делам, подобным этому, поэтому разрешение на подачу этого иска фактически легализует «бракоразводный туризм» в Соединенное Королевство.
В мае 2021 г. Потанина успешно оспорила это решение в Апелляционном суде Англии и Уэльса. Вторая инстанция решила, что первая несправедливо подвергла критике бывшую жену миллиардера, поскольку неясно, на каком основании судья смог заключить, что российский суд надлежаще применил локальное право, если английский даже не заслушал устных показаний или не ознакомился с какими-либо экспертными заключениями по этому вопросу. Потанин подал жалобу на решение апелляции в Верховный суд и тот в январе 2024 г. вернул дело во вторую инстанцию для нового рассмотрения.
Но 4 сентября этого года Апелляционный суд сделал вывод, что иск Потаниной о предоставлении ей финансовой помощи все-таки должен быть рассмотрен по существу. Вторая инстанция сочла несправедливым вывод первой о том, что связь Потаниной с Англией была недавней и скромной, ведь факт ее постоянного проживания там по крайней мере с января 2016 г. неоспорим. Результатом преуменьшения связи Потаниной с Великобританией стала ошибочная оценка ее иска как попытки добиться дополнительной компенсации через местные суды, сочла апелляция. Несправедлив и необоснован также вывод Высокого суда о мотивах переезда Потаниной в Соединенное Королевство, решила вышестоящая инстанция.
Несоответствие суммы, присужденной бывшей жене, размеру активов, оставшихся у экс-супруга, было обусловлено пробелом в российском законодательстве, посчитал Апелляционный суд. Судья первой инстанции при этом даже не рассмотрел довод о том, что жена пострадала от несправедливости, получив столь незначительную долю имущества мужа, которое по общему праву было накоплено в браке, подчеркнула инстанция.
«Ведомости» заправили запрос в «Интеррос» Потанина.