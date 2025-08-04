Абрамович отстранился от спора «Русала» с Потаниным в Лондоне

«Русал» в Высоком суде требует отстранить Потанина от руководства «Норникелем» и принудительно продать «Русалу» часть его доли в компании. Алюминиевый гигант предъявил иск к Потанину и его компании Whiteleave Holdings в октябре 2022 г. по нескольким эпизодам нарушения соглашения акционеров «Норникеля», связанных, по его мнению, с выводом активов за периметр компании. И хотя Абрамович и Crispian фигурируют в иске в качестве ответчиков, претензий к ним по существу дела у «Русала» нет – их привлечение вызвано тем, что они были стороной соглашения акционеров «Норникеля».