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Главная / Бизнес /

Абрамович отстранился от спора «Русала» с Потаниным в Лондоне

Он является соответчиком по делу, но никак не участвует в процессе
Артем Кульша
Сергей Бобылев / ТАСС
Сергей Бобылев / ТАСС

Миллиардер Роман Абрамович отстранился от спора «Русала» с совладельцем «Норникеля» Владимиром Потаниным в Высоком суде Англии и Уэльса, по которому проходит ответчиком вместе со своей компанией Crispian Investments. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости». «Русал» в соответствии со своими обязательствами перед судом и ответчиками пытается вручить Абрамовичу документы по делу, но бизнесмен больше года не подтверждает их получение и никак не участвует в разбирательстве.

«Русал» в Высоком суде требует отстранить Потанина от руководства «Норникелем» и принудительно продать «Русалу» часть его доли в компании. Алюминиевый гигант предъявил иск к Потанину и его компании Whiteleave Holdings в октябре 2022 г. по нескольким эпизодам нарушения соглашения акционеров «Норникеля», связанных, по его мнению, с выводом активов за периметр компании. И хотя Абрамович и Crispian фигурируют в иске в качестве ответчиков, претензий к ним по существу дела у «Русала» нет – их привлечение вызвано тем, что они были стороной соглашения акционеров «Норникеля».

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