«Русал» добавил обвинений против Потанина в лондонском суде

В 2008 г. «Русал» приобрел долю в «Норникеле» у бизнесмена Михаила Прохорова, бывшего партнера Потанина, решившего выйти из этого бизнеса. После этого «Русал» сообщил Потанину, что тот якобы использовал свой контроль, чтобы извлечь выгоду в ущерб «Норникелю». В том же году «Русал» и «Интеррос» Потанина заключили соглашение о сотрудничестве, призванное затруднить последнему осуществление действий в собственных интересах за счет других акционеров. Но в 2010 г. «Русал» инициировал арбитраж против «Интерроса» в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), потому что компания якобы нарушила соглашение о сотрудничестве.