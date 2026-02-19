Суд продлил арест блогера Маркаряна на полгода
Мосгорсуд продлил арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Он пробудет под стражей до 9 августа, пишет ТАСС.
Ранее блогер просил рассмотреть его дело в особом порядке. Ему вменяется два эпизода по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), в том числе за оскорбительное высказывание о герое Советского Союза Александре Матросове. Заседание отложено на 5 марта из-за ненадлежащего уведомления обвиняемого.
В конце декабря 2025 г. в Москве было завершено расследование уголовного дела против Маркаряна. Следствие полагает, что в марте 2025 г. Маркарян опубликовал на популярном видеохостинге видеозапись с информацией, оскорбляющей память о защитниках Отечества. Кроме того, блогер разместил в одном из мессенджеров видеозапись с оправданием идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.