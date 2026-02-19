Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд продлил арест блогера Маркаряна на полгода

Ведомости

Мосгорсуд продлил арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Он пробудет под стражей до 9 августа, пишет ТАСС.

Ранее блогер просил рассмотреть его дело в особом порядке. Ему вменяется два эпизода по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), в том числе за оскорбительное высказывание о герое Советского Союза Александре Матросове. Заседание отложено на 5 марта из-за ненадлежащего уведомления обвиняемого.

В конце декабря 2025 г. в Москве было завершено расследование уголовного дела против Маркаряна. Следствие полагает, что в марте 2025 г. Маркарян опубликовал на популярном видеохостинге видеозапись с информацией, оскорбляющей память о защитниках Отечества. Кроме того, блогер разместил в одном из мессенджеров видеозапись с оправданием идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь