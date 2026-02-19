Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ВС разъяснит, как оспаривать сделки после дела Долиной

Ведомости

Верховный суд представит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием обмана. Об этом заявил председатель ВС Игорь Краснов на ежегодном совещании судей с участием президента Владимира Путина.

«Широкое обсуждение вызывают дела об оспаривании сделок с жильем граждан, в том числе совершенных под влиянием обмана. По моему поручению в текущем полугодии Верховным судом будут подготовлены разъяснения, направленные на наведение порядка в этой сфере», – сказал он.

Краснов считает необходимым скорректировать судебную практику применения земельного законодательства и соблюдения градостроительных регламентов. ВС также намерен обобщить практикообразующие решения по вопросам самовольного строительства, использования земель особо охраняемых природных территорий.

В конце 2025 г. ВС сообщил, что три коллегии судебного органа готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В частности, туда войдет решение ВС по делу квартиры певицы Ларисы Долиной.

Судебный спор вокруг бывшей квартиры Долиной начался в 2024 г., когда певица заявила об обмане мошенниками. Суд встал на сторону артистки и постановил вернуть ей квартиру, но покупательница Полина Лурье не согласилась с этим. В результате решение пересмотрел Верховный суд и принял решение вернуть право собственности на квартиру Долиной покупательнице жилплощади Лурье.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь