ВС разъяснит, как оспаривать сделки после дела Долиной

Судебный спор вокруг бывшей квартиры Долиной начался в 2024 г., когда певица заявила об обмане мошенниками. Суд встал на сторону артистки и постановил вернуть ей квартиру, но покупательница Полина Лурье не согласилась с этим. В результате решение пересмотрел Верховный суд и принял решение вернуть право собственности на квартиру Долиной покупательнице жилплощади Лурье.