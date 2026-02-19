ВС разъяснит, как оспаривать сделки после дела Долиной
Верховный суд представит разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием обмана. Об этом заявил председатель ВС Игорь Краснов на ежегодном совещании судей с участием президента Владимира Путина.
«Широкое обсуждение вызывают дела об оспаривании сделок с жильем граждан, в том числе совершенных под влиянием обмана. По моему поручению в текущем полугодии Верховным судом будут подготовлены разъяснения, направленные на наведение порядка в этой сфере», – сказал он.
Краснов считает необходимым скорректировать судебную практику применения земельного законодательства и соблюдения градостроительных регламентов. ВС также намерен обобщить практикообразующие решения по вопросам самовольного строительства, использования земель особо охраняемых природных территорий.
В конце 2025 г. ВС сообщил, что три коллегии судебного органа готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В частности, туда войдет решение ВС по делу квартиры певицы Ларисы Долиной.
Судебный спор вокруг бывшей квартиры Долиной начался в 2024 г., когда певица заявила об обмане мошенниками. Суд встал на сторону артистки и постановил вернуть ей квартиру, но покупательница Полина Лурье не согласилась с этим. В результате решение пересмотрел Верховный суд и принял решение вернуть право собственности на квартиру Долиной покупательнице жилплощади Лурье.