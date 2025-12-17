Три коллегии ВС подготовят обзор дел об оспаривании сделок с недвижимостью
По поручению главы Верховного суда РФ Игоря Краснова три коллегии судебного органа готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет решение ВС по делу квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил Telegram-канал суда.
Уточняется, что обзор подготовят коллегии по гражданским и административным делам, а также по экономическим спорам.
16 декабря Верховный суд принял решение вернуть право собственности на квартиру Долиной покупательнице жилплощади Полине Лурье. Певица, согласно решению суда, имеет право проживания в квартире на период повторного рассмотрения иска о принудительном выселении.
Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Ольга Власова рассказала «Ведомостям», что на решение ВС по «квартирному делу» Долиной повлиял общественный резонанс. Она отметила, что решение суда, с одной стороны, является законным и обоснованным, но ожидалось, что суд мог отправить все дело на новое рассмотрение.
В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.