Число отмененных рейсов в московских аэропортах выросло до 29

По данным ведомства, несмотря на аномальные погодные условия, аэропорты московского региона продолжают обслуживать как внутренние, так и международные рейсы. Так, с 14:00 до 16:00 мск «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» приняли и отправили 78 рейсов – 36 на вылет и 42 на прилет. Всего с начала суток авиагавани Москвы обслужили 607 рейсов: 320 на вылет и 287 на прилет.