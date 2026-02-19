Число отмененных рейсов в московских аэропортах выросло до 29
В столичных аэропортах на фоне сильного снегопада отменены уже 29 рейсов, еще 25 задержаны более чем на два часа. С начала суток восемь самолетов были направлены на запасные аэродромы. Об этом сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, несмотря на аномальные погодные условия, аэропорты московского региона продолжают обслуживать как внутренние, так и международные рейсы. Так, с 14:00 до 16:00 мск «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» приняли и отправили 78 рейсов – 36 на вылет и 42 на прилет. Всего с начала суток авиагавани Москвы обслужили 607 рейсов: 320 на вылет и 287 на прилет.
В Росавиации напомнили, что при задержках рейсов авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, включая обеспечение напитками и питанием, а также размещение в гостинице при необходимости.
До этого сообщалось об отмене 19 рейсов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что утром 19 февраля на Москву и область обрушится мощный снежный циклон. Он прогнозировал, что к середине дня снег пойдет «стеной», а всего за сутки может выпасть от 20 до 25 мм осадков – более половины месячной нормы февраля.