«Роскосмос» показал снимок циклона «Валли» над Москвой со спутника

Мощный снежный циклон обрушился на столичный регион утром 19 февраля. В центре погоды «Фобос» прогнозировали, что за сутки в городе может выпасть от 20 до 25 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы февраля. Снежный покров вырастет на 29–34 см, а к утру пятницы сугробы могут достигнуть 80 см – это может стать абсолютным рекордом зимы.