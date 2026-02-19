Газета
«Роскосмос» показал снимок циклона «Валли» над Москвой со спутника

Ведомости

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Валли» над Москвой. Фотография опубликована в Telegram-канале госкорпорации.

«Со стороны Болгарии, через Крым в Москву пришёл циклон "Валли". За несколько часов он накрыл столицу снегом», – говорится в сообщении.

Мощный снежный циклон обрушился на столичный регион утром 19 февраля. В центре погоды «Фобос» прогнозировали, что за сутки в городе может выпасть от 20 до 25 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы февраля. Снежный покров вырастет на 29–34 см, а к утру пятницы сугробы могут достигнуть 80 см – это может стать абсолютным рекордом зимы.

Непогода привела к девятибалльным пробкам в Москве. Днем 19 февраля «стояли» центральные улицы в районах станций метро «Сухаревская», «Трубная», «Тургеневская», «Красные Ворота», «Маяковская» и «Белорусская». Дептранс Москвы сообщил, что средняя скорость на дорогах составила 24 км/ч.

Под снежным натиском: как циклон «Валли» испытывает транспорт Москвы и области
