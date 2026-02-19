Газета
Главная / Авто /

Пробки в Москве достигли девяти баллов на фоне метели

Ведомости

Метель спровоцировала девятибалльные пробки в Москве. Это следует из данных «Яндекс Карт».

«Стоят» центральные улицы. Проблемы с движением наблюдаются на Садовом кольце в районах станций метро «Сухаревская», «Трубная», «Тургеневская», «Красные Ворота», «Маяковская» и «Белорусская».

Движение перекрыто на Большом Каменном мосту в сторону Кремля.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что утром 19 февраля на Москву и область обрушится мощный снежный циклон. Синоптик отметил, что за сутки в городе может выпасть от 20 до 25 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы февраля. Снежный покров вырастет на 29–34 см, а к утру пятницы сугробы могут достигнуть 80 см – это может стать абсолютным рекордом зимы.

Период аномальных холодов в столичном регионе завершился, передавал Тишковец. Крепкие морозы в этом сезоне больше не ожидаются.

