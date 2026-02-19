Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Сочи
В работу аэропорта Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он. Сообщение об этом было опубликовано в 22:09 мск.
Ранее Росавиация ввела ограничения в работу воздушных гаваней Краснодара «Пашковский» и Геленджика. Краснодарский аэропорт не принимает и не выпускает самолеты уже четыре часа, а геленджикский – около часа.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 16:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника. Большую часть из них (12) сбили над территорией Краснодарского края.