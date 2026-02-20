На месте Музея истории ГУЛАГа откроют музей жертв геноцида советского народа
На сайте Музея истории ГУЛАГа появилось сообщение об открытии Музея памяти. Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа.
«Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны», – говорится на сайте музея.
«Интерфаксу» источники подтвердили эти планы. «Информация соответствует действительности», – сказал собеседник агентства. По его словам, о решении уже объявили коллективу.
Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, новый музей откроется уже в 2026 г. В его основу лягут архивные материалы проекта «Без срока давности», инициированного Поисковым движением России.
Директором нового музея стала Наталья Калашникова, с апреля 2025 г. возглавлявшая музей «Смоленская крепость». Как уточняет искусствовед Ксения Коробейникова, экс-директор Анна Трапкова остается директором только Музея Москвы.
13 ноября 2024 г. Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу после того, как специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний выявили нарушения пожарной безопасности. В январе 2025 г. гендиректор Музея Москвы Трапкова была назначена главой Музея истории ГУЛАГа. Свою должность в Музее Москвы она сохранила.
Музей истории ГУЛАГа был основан в июле 2001 г., экспозиция посвящена жертвам коммунистических репрессий.