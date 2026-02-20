На месте Музея истории ГУЛАГа откроют музей жертв геноцида советского народа

13 ноября 2024 г. Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу после того, как специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний выявили нарушения пожарной безопасности. В январе 2025 г. гендиректор Музея Москвы Трапкова была назначена главой Музея истории ГУЛАГа. Свою должность в Музее Москвы она сохранила.