Главная / Общество /

В Байкале найдены тела семи человек из затонувшего УАЗа

Ведомости

Спасатели обнаружили тела семи человек в Байкале, где затонул УАЗ с туристами из Китая. Об этом говорится в сообщении управления МЧС по Иркутской области.

Обследование было проведено с применением подводной камеры. Планируется проведение водолазных работ.

Автомобиль провалился под лед в Ольхонском районе недалеко от мыса Хобой. При движении УАЗ попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в этом месте достигает 18 м.

Что известно о гибели туристов на Байкале

Общество

По данным Следственного комитета России, в УАЗе было девять человек. Один из них смог выбраться. Предварительно, восемь остальных погибли.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что генконсульство КНР в Иркутске проинформировано о случившемся. По его словам, ледовая переправа на Ольхон остается закрытой: выезд на лед опасен и категорически запрещен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

