В Байкале найдены тела семи человек из затонувшего УАЗа
Обследование было проведено с применением подводной камеры. Планируется проведение водолазных работ.
Автомобиль провалился под лед в Ольхонском районе недалеко от мыса Хобой. При движении УАЗ попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в этом месте достигает 18 м.
По данным Следственного комитета России, в УАЗе было девять человек. Один из них смог выбраться. Предварительно, восемь остальных погибли.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что генконсульство КНР в Иркутске проинформировано о случившемся. По его словам, ледовая переправа на Ольхон остается закрытой: выезд на лед опасен и категорически запрещен.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).