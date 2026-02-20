Верховный суд КБР оправдал адвоката Ципинову по делу о насилии над полицейским
Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил без изменений оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой. Об этом сообщили в Союзе молодых адвокатов России.
«Этот процесс показал единство адвокатуры: все ждали справедливого решения и очень волновались за Диану Ципинову. Мы верили в возможность состязательного процесса и в то, что сможем отстоять свою точку зрения», – прокомментировала решение ВС республики президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина.
Она назвала Ципинову «символом борьбы за справедливость».
В декабре 2025 г. Урванский райсуд Кабардино-Балкарской Республики повторно вынес оправдательный приговор адвокату Ципиновой. В 2024 г. первый оправдательный приговор адвокату был отменен в Пятом кассационном суде общей юрисдикции. На этом решении настаивала Генпрокуратура. Ципиновой было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
«Ведомости» отмечали, что ее уголовное преследование вызвало резонанс в профессиональном сообществе. В 2020 г. в Кабардино-Балкарии трех женщин-адвокатов – Диану Ципинову, Наталью Магову и Людмилу Кочесокову – не допустили в отделение полиции к задержанному коллеге Ратмиру Жилокову. Защитницам не удалось попасть в отделение, несмотря на предъявление ордеров и удостоверений. Полицейские из межмуниципального отдела МВД России «Урванский» затащили Диану Ципинову в здание отдела и заковали в наручники.
По версии следствия, Ципинова нанесла полицейскому Тимуру Нагоеву удар рукой по лицу, царапины предплечий, толкнула его в грудь и шею, а затем ударила ногой в паховую область. В 2023 г. суд не нашел в действиях Ципиновой состава преступления.