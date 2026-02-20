Верховный суд КБР оправдал адвоката Ципинову по делу о насилии над полицейским

«Ведомости» отмечали, что ее уголовное преследование вызвало резонанс в профессиональном сообществе. В 2020 г. в Кабардино-Балкарии трех женщин-адвокатов – Диану Ципинову, Наталью Магову и Людмилу Кочесокову – не допустили в отделение полиции к задержанному коллеге Ратмиру Жилокову. Защитницам не удалось попасть в отделение, несмотря на предъявление ордеров и удостоверений. Полицейские из межмуниципального отдела МВД России «Урванский» затащили Диану Ципинову в здание отдела и заковали в наручники.