В МВД рассказали о похищении данных через сайты знакомств

Затем жертве звонят неизвестные, представляющиеся сотрудниками силовых структур. Они утверждают, что персональные данные якобы оказались у «вражеских спецслужб» и могут быть использованы для планирования диверсий. Под психологическим давлением молодых людей вынуждают подписать соглашение о выполнении ряда поручений. Как правило, речь идет о получении денежных средств от пенсионеров в других регионах и переводе их в криптовалюту. В отдельных случаях последним заданием может стать поджог служебных автомобилей или зданий.