В МВД рассказали о похищении данных через сайты знакомств
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества на сайтах знакомств, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
ГУ МВД по Москве сообщают, что мошенники под видом девушек знакомятся с юношами на сайтах знакомств и отправляют им ссылку якобы на личные фотографии. После перехода по ней пользователю предлагается согласиться с условиями использования ресурса, после чего начинается передача личных данных с телефона. Отменить процесс невозможно.
Затем жертве звонят неизвестные, представляющиеся сотрудниками силовых структур. Они утверждают, что персональные данные якобы оказались у «вражеских спецслужб» и могут быть использованы для планирования диверсий. Под психологическим давлением молодых людей вынуждают подписать соглашение о выполнении ряда поручений. Как правило, речь идет о получении денежных средств от пенсионеров в других регионах и переводе их в криптовалюту. В отдельных случаях последним заданием может стать поджог служебных автомобилей или зданий.
В ГУ МВД по Москве напомнили, что по фактам подобных действий следователи могут возбуждать уголовные дела по ст. 205 (террористический акт), а также 30 ст. (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 167 ст. УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Подобные преступления могут повлечь крайне серьезные последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы.
20 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что в Москве задержали двух молодых людей, которых зарубежные кураторы заставили поджечь полицейские автомобили. Их завербовали как раз-таки через схему с онлайн-знакомствами.