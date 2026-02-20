В провалившемся под лед Байкала УАЗе погибла семья с ребенком

Ширина ледового разлома, в который попал автомобиль, составляет около трех метров, глубина в этом месте достигает 18 м. Обстоятельства происшествия устанавливают следственные и правоохранительные органы. Кроме того, региональные власти находятся во взаимодействии с МИДом и генеральным консульством КНР в Иркутске.