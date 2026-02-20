В провалившемся под лед Байкала УАЗе погибла семья с ребенком
Среди погибших при провале автомобиля под лед в районе мыса Хобой на Байкале был ребенок. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте трагедии обнаружен провалившийся УАЗ с людьми. Тела погибших удалось увидеть с помощью подводной камеры. Спасатели продолжают работу в точке разлома, планируется привлечение водолазной группы.
В ходе поисков установлены личности пяти человек: 44-летний местный водитель и четверо туристов из Китая, включая 14-летнего ребенка. Как сообщил Кобзев, семья прибыла как самостоятельные туристы, их данные сохранились в базе гостиницы. Один человек выжил.
Ширина ледового разлома, в который попал автомобиль, составляет около трех метров, глубина в этом месте достигает 18 м. Обстоятельства происшествия устанавливают следственные и правоохранительные органы. Кроме того, региональные власти находятся во взаимодействии с МИДом и генеральным консульством КНР в Иркутске.
По данным Следственного комитета России, инцидент произошел днем 20 февраля. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).