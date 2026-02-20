Суд заочно приговорил адвоката Полозова к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ
Суд в Москве заочно приговорил адвоката Николая Полозова
Полозова судили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. По данным прокуратуры, в апреле 2022 г. фигурант дела опубликовал в своем канале в одном из мессенджеров пост, содержавший фейковую информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Позже адвокат дал интервью, в котором также содержались недостоверные сведения на эту тему.
В публикации отмечается, что суд лишил Полозова права заниматься администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года.
17 июля 2025 г. Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал Полозова на два месяца по этому делу. 4 июля МВД России также объявило его в розыск по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск, ведомство не уточнило. Статус иностранного агента адвокат получил в декабре 2024 г. Тогда Минюст отмечал, что Полозов принимал участие в создании материалов иноагентов и является представителем организации, деятельность которой считается нежелательной в России.