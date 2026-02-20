Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд заочно приговорил адвоката Полозова к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Ведомости

Суд в Москве заочно приговорил адвоката Николая Полозова (считается в России иноагентом) к 8,5 года исправительной колонии общего режима за распространение заведомо ложных сведений о российской армии, сообщила прокуратура Москвы в мессенджере Max.

Полозова судили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. По данным прокуратуры, в апреле 2022 г. фигурант дела опубликовал в своем канале в одном из мессенджеров пост, содержавший фейковую информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Позже адвокат дал интервью, в котором также содержались недостоверные сведения на эту тему.

В публикации отмечается, что суд лишил Полозова права заниматься администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года.

17 июля 2025 г. Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал Полозова на два месяца по этому делу. 4 июля МВД России также объявило его в розыск по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск, ведомство не уточнило. Статус иностранного агента адвокат получил в декабре 2024 г. Тогда Минюст отмечал, что Полозов принимал участие в создании материалов иноагентов и является представителем организации, деятельность которой считается нежелательной в России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь