Суд заочно приговорил адвоката Полозова к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

17 июля 2025 г. Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал Полозова на два месяца по этому делу. 4 июля МВД России также объявило его в розыск по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск, ведомство не уточнило. Статус иностранного агента адвокат получил в декабре 2024 г. Тогда Минюст отмечал, что Полозов принимал участие в создании материалов иноагентов и является представителем организации, деятельность которой считается нежелательной в России.