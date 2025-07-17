Суд заочно арестовал адвоката Николая Полозова за фейки о ВС РФ

Минюст внес адвоката в реестр иностранных агентов в декабре 2024 г. В материале ведомства сказано, что он принимал участие в создании материалов иноагентов и является представителем организации, деятельность которой считается нежелательной в России. Полозов также распространял недостоверные сведения о политике органов публичной власти и призывал к поддержке вооруженных сил Украины и террористических организаций. Он проживает за пределами России.