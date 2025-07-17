Суд заочно арестовал адвоката Николая Полозова за фейки о ВС РФ
Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца адвоката Николая Полозова
Полозов обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по политическим мотивам). Мера пресечения исчисляется с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания в стране.
4 июля МВД России объявило Полозова в розыск по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск, в базе ведомства не раскрывается.
Минюст внес адвоката в реестр иностранных агентов в декабре 2024 г. В материале ведомства сказано, что он принимал участие в создании материалов иноагентов и является представителем организации, деятельность которой считается нежелательной в России. Полозов также распространял недостоверные сведения о политике органов публичной власти и призывал к поддержке вооруженных сил Украины и террористических организаций. Он проживает за пределами России.