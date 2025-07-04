МВД объявило в розыск адвоката Николая Полозова

Минюст включил Полозова в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 г. По его данным, адвокат участвовал в создании материалов иноагентов и является представителем организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о политике российских органов публичной власти и призывал к поддержке вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористических организаций. Полозов проживает за пределами России.