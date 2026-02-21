Высота сугробов в Москве почти вдвое превысила норму
Высота сугробов на опорной метеостанции ВДНХ 21 февраля достигла 70 см, что почти вдвое превышает климатическую норму. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Нынешние показатели побили рекорд 1966 г., когда 21 февраля сугробы составляли 64 см. При этом абсолютный рекорд февраля в 72 см пока не побит. Нормой для 21 февраля считается показатель в 38 см.
В центре Москвы, на метеостанции «Балчуг», снежный покров еще выше – 78 см, а в районе Тушино сугробы доросли до 73 см. В Подмосковье ситуация еще серьезнее: самые высокие сугробы зафиксированы в Черустях (84 см), Кашире (83 см) и Коломне (81 см). Снегопады, продолжавшиеся последние сутки, продолжают увеличивать высоту снежного покрова.
19 февраля в Москву и Подмосковье вернулись сильные снегопады. Причиной стал южный циклон под названием «Валли». Как писал ТАСС со ссылкой на Метеорологическую обсерваторию МГУ им. М.В. Ломоносова, 20 февраля в Москве зафиксировали рекордную высоту сугробов, она достигла 80 см. Это рекорд за все 72 года метеонаблюдений в столице.