Высота сугробов в Москве почти вдвое превысила норму

19 февраля в Москву и Подмосковье вернулись сильные снегопады. Причиной стал южный циклон под названием «Валли». Как писал ТАСС со ссылкой на Метеорологическую обсерваторию МГУ им. М.В. Ломоносова, 20 февраля в Москве зафиксировали рекордную высоту сугробов, она достигла 80 см. Это рекорд за все 72 года метеонаблюдений в столице.