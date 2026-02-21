Осужденный певец Шарлот выступил в колонии

Летом 2023 г. артист опубликовал в сети несколько провокационных видео: в одном из них он сжег российский паспорт и заявил об отказе от гражданства РФ, а в другом – порвал портрет, напоминающий изображение президента России Владимира Путина. Осенью того же года Шарлот вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга. 27 декабря Самарский областной суд приговорил его к 5,5 года колонии-поселения по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.