Осужденный певец Шарлот выступил в колонии
Осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот вошел в состав музыкального коллектива исправительного учреждения, исполняющего патриотические песни. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.
В ведомстве отметили, что Шарлот принимает активное участие в деятельности творческой группы колонии и проявляет «заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение».
В честь Дня защитника Отечества в колонии был организован концерт данного коллектива с участием Шарлота.
Летом 2023 г. артист опубликовал в сети несколько провокационных видео: в одном из них он сжег российский паспорт и заявил об отказе от гражданства РФ, а в другом – порвал портрет, напоминающий изображение президента России Владимира Путина. Осенью того же года Шарлот вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга. 27 декабря Самарский областной суд приговорил его к 5,5 года колонии-поселения по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.
Четвертый апелляционный суд оставил приговор Шарлоту в силе. Певец подал жалобу в Верховный суд РФ, однако инстанция отклонила кассацию и оставила приговор в силе. Об этом «РИА Новости» сообщил отец певца. Решения о повторной подаче жалобы пока нет.