Главная / Общество /

На Байкале перевозчик погибших туристов из КНР не имел регистрации

Ведомости

Перевозчик туристов из Китая, погибших при провале автомобиля под лед на Байкале, не имел официальной регистрации. Об этом сообщили в агентстве по туризму Иркутской области.

В агентстве сообщили, что поддерживают контакт с МИДом, Минэкономразвития, Следственным комитетом и другими ведомствами, участвующими в расследовании. Там напомнили, что туры длительнее 12 часов вправе организовывать только туроператоры – юрлица из реестра. Самозанятые и ИП не могут нести ответственность за туристов, их услуги вне закона.

Как сообщали в Следственном комитете России, днем 20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль с туристами из Китая. В машине, помимо водителя, было восемь человек. Одного туриста удалось спасти. Восемь человек погибли, среди них – 14-летний ребенок.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

