На Байкале перевозчик погибших туристов из КНР не имел регистрации

Как сообщали в Следственном комитете России, днем 20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль с туристами из Китая. В машине, помимо водителя, было восемь человек. Одного туриста удалось спасти. Восемь человек погибли, среди них – 14-летний ребенок.