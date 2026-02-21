Суд заочно арестовал сорвавшего гособоронзаказ бизнесмена Гутенко
Преображенский суд Москвы заочно арестовал генерального директора фирмы-подрядчика «Нагваль стройтех» Сергея Гутенко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
В документах говорится, что между «Нагваль стройтех» и корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» были заключены два договора подряда на строительно-монтажные работы, поставку и монтаж оборудования. Строительной фирме направили аванс в размере 15% от общей суммы договоров и деньги от ВТБ по договору банковской гарантии исполнения обязательств. По данным следствия, Гутенко не собирался исполнять обязательства по договорам и перевел деньги на счета другой организации.
Предприниматель объявлен в международный розыск и заочно арестован. Он находится за пределами РФ.
14 февраля суд в Москве арестовал бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову. Ее отправили СИЗО столицы в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа (ст. 159 УК). Дело было возбуждено в ноябре прошлого года. Гращенковой предъявили обвинение по п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями).