Суд заочно арестовал сорвавшего гособоронзаказ бизнесмена Гутенко

В документах говорится, что между «Нагваль стройтех» и корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» были заключены два договора подряда на строительно-монтажные работы, поставку и монтаж оборудования. Строительной фирме направили аванс в размере 15% от общей суммы договоров и деньги от ВТБ по договору банковской гарантии исполнения обязательств. По данным следствия, Гутенко не собирался исполнять обязательства по договорам и перевел деньги на счета другой организации.