Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ТАСС: против бывшего управляющего директора «Туполева» возбудили дело

Ведомости

В отношении бывшего управляющего директора АО «Туполев» Константина Тимофеева «некоторое время назад» возбудили уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к расследованию. По какой статье возбуждено дело, собеседник агентства не уточнил.

По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Ростех» активно помогают следствию.

О том, что Тимофеев покинул пост управляющего директора «Туполева», стало известно в ноябре 2024 г. Пресс-служба корпорации сообщила, что ОАК передала управление гражданскими авиапрограммами в корпоративный центр. Тогда же своего поста лишился генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь