ТАСС: против бывшего управляющего директора «Туполева» возбудили дело
В отношении бывшего управляющего директора АО «Туполев» Константина Тимофеева «некоторое время назад» возбудили уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к расследованию. По какой статье возбуждено дело, собеседник агентства не уточнил.
По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Ростех» активно помогают следствию.
О том, что Тимофеев покинул пост управляющего директора «Туполева», стало известно в ноябре 2024 г. Пресс-служба корпорации сообщила, что ОАК передала управление гражданскими авиапрограммами в корпоративный центр. Тогда же своего поста лишился генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.