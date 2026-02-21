ТАСС: против бывшего управляющего директора «Туполева» возбудили дело

О том, что Тимофеев покинул пост управляющего директора «Туполева», стало известно в ноябре 2024 г. Пресс-служба корпорации сообщила, что ОАК передала управление гражданскими авиапрограммами в корпоративный центр. Тогда же своего поста лишился генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.