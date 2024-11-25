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Гендиректор «Яковлева» и управляющий директор «Туполева» покидают свои посты

Управлять ПАО «Яковлев» и одновременно руководить ОАК будет Вадим Бадеха
Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала управление программами гражданской авиации непосредственно на уровень своего корпоративного центра. Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покиднут свои посты. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Управлять ПАО «Яковлев» и одновременно руководить ОАК будет генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. Управляющим директором компании «Туполев» будет заместитель генерального директора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев (он уже управлял компанией в 2009-2013 гг.).

Передача полномочий головной компании ОАК поможет сосредоточить все ресурсы корпорации на решении ключевых задач, связанных с своевременной сертификацией и запуском серийного производства отечественной линейки гражданских самолетов.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в авиапроме пишет, что Богинский лишился поста по указанию премьер-министра Михаила Мишустина «за провал программы гражданской авиации». Второй источник сообщил, что его уход может быть связан с переходом в правительство.

Бадеха назначен гендиректором ОАК 6 октября. До этого он был главой «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК). Генеральным директором ОДК стал Александр Грачев, до этого возглавлявший «ОДК-Климов». Прежний глава ОАК Юрий Слюсарь указом президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Ростовской области. О том, что новым гендиректором ОАК вместо Слюсаря станет Бадеха, 4 ноября «Ведомостям» сообщали три близких к ОАК источника и один – близкий к администрации президента (АП).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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