Гендиректор «Яковлева» и управляющий директор «Туполева» покидают свои посты

Бадеха назначен гендиректором ОАК 6 октября. До этого он был главой «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК). Генеральным директором ОДК стал Александр Грачев, до этого возглавлявший «ОДК-Климов». Прежний глава ОАК Юрий Слюсарь указом президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Ростовской области. О том, что новым гендиректором ОАК вместо Слюсаря станет Бадеха, 4 ноября «Ведомостям» сообщали три близких к ОАК источника и один – близкий к администрации президента (АП).