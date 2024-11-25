Гендиректор «Яковлева» и управляющий директор «Туполева» покидают свои посты

Гендиректор «Яковлева» и управляющий директор «Туполева» покидают свои постыУправлять ПАО «Яковлев» и одновременно руководить ОАК будет Вадим Бадеха
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала управление программами гражданской авиации непосредственно на уровень своего корпоративного центра. Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покиднут свои посты. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
Управлять ПАО «Яковлев» и одновременно руководить ОАК будет генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. Управляющим директором компании «Туполев» будет заместитель генерального директора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев (он уже управлял компанией в 2009-2013 гг.).
Передача полномочий головной компании ОАК поможет сосредоточить все ресурсы корпорации на решении ключевых задач, связанных с своевременной сертификацией и запуском серийного производства отечественной линейки гражданских самолетов.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в авиапроме пишет, что Богинский лишился поста по указанию премьер-министра Михаила Мишустина «за провал программы гражданской авиации». Второй источник сообщил, что его уход может быть связан с переходом в правительство.
Бадеха назначен гендиректором ОАК 6 октября. До этого он был главой «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК). Генеральным директором ОДК стал Александр Грачев, до этого возглавлявший «ОДК-Климов». Прежний глава ОАК Юрий Слюсарь указом президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Ростовской области. О том, что новым гендиректором ОАК вместо Слюсаря станет Бадеха, 4 ноября «Ведомостям» сообщали три близких к ОАК источника и один – близкий к администрации президента (АП).