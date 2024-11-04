Источники «Ведомостей»: новым гендиректором ОАК вместо Слюсаря станет Бадеха

Глава Ростовской области Василий Голубев, которого должен сменить нынешний гендиректор ОАК, был назначен на пост губернатора еще президентом Дмитрием Медведевым в 2010 г., когда не было прямых выборов глав регионов. Затем в 2015 и 2020 гг. он уже избирался прямым голосованием. «Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», – написал он сегодня в своем telegram-канале.