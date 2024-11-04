Источники «Ведомостей»: новым гендиректором ОАК вместо Слюсаря станет Бадеха

Источники «Ведомостей»: новым гендиректором ОАК вместо Слюсаря станет БадехаЭто произойдет после назначения главы авиастроительной корпорации врио губернатора Ростовской области
Новым генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) вместо Юрия Слюсаря станет Вадим Бадеха. Сейчас он занимает должность гендиректора «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК). Обе входят в «Ростех». О предстоящем назначении рассказали четыре источника «Ведомостей»: три близких к ОАК и один – близкий к администрации президента (АП).
Один из собеседников отмечает, что новым главой ОДК вместо Бадехи станет Александр Грачев – руководитель предприятия «ОДК-Климов», входящего в корпорацию. Представитель «Ростеха» от комментариев отказался. «Ведомости» направили вопросы в ОАК и Минпромторг.
Бадеха руководит ОДК с 2023 г. В 2009–2023 гг. занимал должность генерального директора «Уральского завода гражданской авиации». В 2007–2010 гг. работал на руководящих должностях в «Вертолетной сервисной компании». А до этого, в 2006–2007 гг., – заместителем генерального директора «Русская вертолетная компания». Закончил Уральскую государственную юридическую академию.
Ранее «Ведомости» писали, что Слюсарь вскоре получит новую должность – врио губернатора Ростовской области. Соответствующий указ должен подписать президент. Об этом «Ведомостям» сказали трое источников, близких к АП. «Ведомости» направили запрос представителю Слюсаря по поводу предстоящих кадровых перестановок, но пока ответа не получили.
Глава Ростовской области Василий Голубев, которого должен сменить нынешний гендиректор ОАК, был назначен на пост губернатора еще президентом Дмитрием Медведевым в 2010 г., когда не было прямых выборов глав регионов. Затем в 2015 и 2020 гг. он уже избирался прямым голосованием. «Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», – написал он сегодня в своем telegram-канале.
Слюсарю 50 лет, он окончил юридический факультет МГУ и аспирантуру РАНХиГС. В 2003–2009 гг. был коммерческим директором ОАО «Роствертол». Одновременно с 2005 по 2007 г. руководил комитетом вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром"». Затем работал на разных должностях в Минпромторге. С 2015 г. Юрий Слюсарь возглавляет ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», с 2019 г. – в должности генерального директора.
Примечательно, что отец Юрия Слюсаря – Борис Слюсарь, более 50 лет проработал на «Роствертоле», пройдя путь от слесаря-сборщика до гендиректора предприятия. Он возглавлял его на протяжении 14 лет с 2000 г.
У Бадехи очень большой опыт работы в авиационной отрасли, в том числе на руководящих должностях, отмечает главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Вызовы, с которыми ему предстоит столкнуться, остаются прежними для корпорации на текущем этапе ее развития, полагает он. Это обеспечение выполнения гособоронзаказа и скорейшее доведение до серийного производства линейки импортозамещенных пассажирских самолетов, перечислил Борисов.
Источник «Ведомостей» из окружения Бадехи называет его «осторожным реформатором». Собеседник вспоминает, как топ-менеджер после назначения в ОДК «не стал рубить с плеча», но постепенно занялся трансформацией бизнес-процессов и коллектива корпорации. По мнению источника, это способствовало тому, что ОДК по итогам 2023 г. смогла увеличить объем выпуска по всей линейке продукции даже при учете стабильно высокого уровня загрузки мощностей.
Это качество Бадехи пригодится ему и в ОАК, поскольку корпорация нуждается в новой операционной модели, полагает собеседник. По его словам, ОДК и ОАК предстоит наладить «здоровую командную координацию» для вывода новых продуктов на рынок.