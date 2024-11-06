Вадим Бадеха назначен гендиректором ОАК
Генеральным директором «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) назначен Вадим Бадеха, который занимал должность главы «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК). Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».
Генеральным директором ОДК станет Александр Грачев, до этого возглавлявший «ОДК-Климов». Прежний глава ОАК Юрий Слюсарь указом президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Ростовской области.
«Уверен, что на посту генерального директора ОАК Вадим Бадеха сможет применить наработанные компетенции и придать серьезный импульс массовому строительству гражданских самолетов», – заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
О том, что новым гендиректором ОАК вместо Слюсаря станет Бадеха, 4 ноября «Ведомостям» сообщали три близких к ОАК источника и один – близкий к администрации президента (АП).
Слюсарь, с которым Путин встретился 4 ноября, поблагодарил президента за возможность возглавить родную Ростовскую область.