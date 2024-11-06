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Вадим Бадеха назначен гендиректором ОАК

Ведомости

Генеральным директором «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) назначен Вадим Бадеха, который занимал должность главы «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК). Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

Генеральным директором ОДК станет Александр Грачев, до этого возглавлявший «ОДК-Климов». Прежний глава ОАК Юрий Слюсарь указом президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Ростовской области.

«Уверен, что на посту генерального директора ОАК Вадим Бадеха сможет применить наработанные компетенции и придать серьезный импульс массовому строительству гражданских самолетов», – заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

О том, что новым гендиректором ОАК вместо Слюсаря станет Бадеха, 4 ноября «Ведомостям» сообщали три близких к ОАК источника и один – близкий к администрации президента (АП).

Слюсарь, с которым Путин встретился 4 ноября, поблагодарил президента за возможность возглавить родную Ростовскую область.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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