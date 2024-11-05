Владимир Путин сменил губернаторов Ростовской и Тамбовской областей

Об отставке Голубева и Егорова стало известно в первой половине дня 4 ноября. Егоров разместил в своих соцсетях видеообращение к жителям региона. Он напомнил, что регион возглавил всего лишь три года назад. «Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», – заявил он, но раскрывать их не стал. Двое собеседников «Ведомостей» не исключают, что он может перейти на работу в аппарат «Единой России»: «Егоров работал с [врио секретаря генсовета «Единой России» Владимиром] Якушевым, когда тот был губернатором Тюменской области и министром строительства».