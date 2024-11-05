Владимир Путин сменил губернаторов Ростовской и Тамбовской областей

Владимир Путин сменил губернаторов Ростовской и Тамбовской областейВместо Василия Голубева и Максима Егорова регионы соответственно возглавили Юрий Слюсарь и Евгений Первышов
Президент Владимир Путин 4 ноября подписал указы о назначении врио губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») Юрия Слюсаря и о назначении врио главы Тамбовской области депутата Госдумы от «Единой России», участника программы «Время героев» Евгения Первышова. Прежние руководители регионов – Василий Голубев (Ростовская обл.) и Максим Егоров (Тамбовская обл.) – ушли в отставку по собственному желанию. Первый занимал должность губернатора с 2010 г., а второй работал с 2021 г.
Об отставке Голубева и Егорова стало известно в первой половине дня 4 ноября. Егоров разместил в своих соцсетях видеообращение к жителям региона. Он напомнил, что регион возглавил всего лишь три года назад. «Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», – заявил он, но раскрывать их не стал. Двое собеседников «Ведомостей» не исключают, что он может перейти на работу в аппарат «Единой России»: «Егоров работал с [врио секретаря генсовета «Единой России» Владимиром] Якушевым, когда тот был губернатором Тюменской области и министром строительства».
Голубев тоже в соцсетях опубликовал обращение к жителям региона. По его словам, он принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. «Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», – сказал он. Вечером 4 ноября портал 161.ru сообщил, что 2 ноября у Голубева якобы провели обыски в рабочем кабинете в здании правительства, но представитель ростовского губернатора «Ведомостям» это опроверг.
Поздно вечером 4 ноября Путин провел встречи с будущими врио: сначала с Первышовым. Выпускнику «Времени героев» президент напомнил, что на прошлой встрече (они общались в «Сенеже») обещал обязательно увидеться, и спросил, как ему поступившее предложение. Первышов ответил, что он постарается применить все знания, полученные в ходе обучения по кадровой программе для ветеранов спецоперации. «Надеюсь, что жители вас примут. И я очень на вас рассчитываю», – сказал Путин.
Первышов не простой участник «Времени героев». В 1990-е гг. он работал на ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод», затем в разных городских структурах Краснодара, с 2016 г. – сперва первым вице-мэром, потом мэром города, в 2021 г. избрался в Госдуму, в 2022 г. сообщил, что отправляется в зону спецоперации. 15 июня рассказал о своем прошлом опыте работы Путину на встрече в «Сенеже». «У меня будет для вас предложение!» – сказал тогда президент. «Я с командой», – ответил депутат.
И хотя его назначения с тех пор ждали многие эксперты, Тамбов в качестве вероятного места работы экс-главы Краснодара не называл никто. И назначение, и отставка Егорова оказались неожиданными, что показывает зависимость губернаторов от ситуативных решений, считает вице-президент Центра политтехнологий Ростислав Туровский.
Слюсарь, с которым Путин встретился после Первышова, поблагодарил президента за возможность возглавить родную Ростовскую область.
Гендиректор ОАК отметил, что если раньше Ростов-на-Дону называли воротами Кавказа, то теперь это ворота в новые субъекты Федерации, что делает регион хабом для развития этой территории. Путин также отметил важность региона и то, что у него хорошие позиции. Президент сказал, что через какое-то время увидится с Слюсарем, чтобы обсудить подробнее развитие региона.
Ростовская область является ключевым хабом снабжения специальной военной операции, говорит политолог Григорий Добромелов. Это крупный промышленный регион, напоминает он: «В советское время он был центральным регионом для всего юга страны, и все кооперационные цепочки завязаны на него.
У Слюсаря есть опыт, в том числе в привязке к региону. В 2003–2009 гг. он был коммерческим директор ОАО «Роствертол» (производитель ударных и тяжелых транспортных вертолетов, также входит в состав «Ростеха»), совладельцем и многолетним гендиректором которого был его отец Борис Слюсарь. Одновременно с 2005 по 2007 г. руководил комитетом вертолетных программ «Оборонпрома». Затем работал на разных должностях в Минпромторге, в том числе с 2012 по 2015 г. был заместителем министра – когда ведомством руководил Денис Мантуров.
Голубев относится к прошлому поколению губернаторов – он возрастной, долгое время занимает свой пост, говорит политолог Александр Кынев: «Ростовская область – регион крупный, важный и сложный. Нужен тяжеловес и человек с большими связями. Это не то место, где можно экспериментировать с молодыми технократами». На него замыкается весь Южный федеральный округ и в ближайшие годы будут замыкаться новые территории, – отмечает политолог Александр Немцев. – Тут может быть полноценно реализован концепт южной столицы России».
Отставка Егорова стала неожиданностью, добавляет Кынев: «В целом это средний губернатор, старался руководить регионом аккуратно. Конфликты были в самом начале, когда он пришел, но в принципе больших эксцессов не было. Эксперт констатирует, что в регионе высокая управляемость и в целом туда можно завести любого кандидата.
Оба врио имеют большой управленческий опыт, поэтому случайными людьми во власти их назвать нельзя, отмечает Туровский. Пока не ясно, как новые главы будут сосуществовать с местными элитами, которые в обоих регионах очень сильные, замечает он: «В этой связи не исключены конфликты. Впрочем, за Слюсарем мощный федеральный ресурс, как был он когда-то и за Голубевым». Что касается назначения Первышова, то, вероятно, целью было его продвижение, поскольку ему развитие карьеры обещал президент, говорит эксперт: «Продвижение произошло не в его родном Краснодарском крае, где позиции губернатора Вениамина Кондратьева пока сильны».
О том, что до конца года может произойти несколько губернаторских отставок, «Ведомости» писали 28 октября. Собеседники, близкие к администрации президента, среди возможных отставников называли Голубева и главу Коми Владимира Уйбу.
При этом кадровые решение на уровне регионов приведут к ротации в «Ростехе», представитель которого возглавил в качестве врио Ростовскую область. В частности, четыре источника «Ведомостей» (один, близкий к АП, и три, близких к ОАК), сообщили, что новым генеральным директором авиастроительной корпорации вместо Юрия Слюсаря станет Вадим Бадеха. Сейчас он занимает должность гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая также входит в «Ростех». Бадеху должен заменить Александр Грачев – руководитель предприятия «ОДК-Климов», входящего в корпорацию, рассказал один из собеседников.
Вызовы, с которыми предстоит столкнуться Бадехе сейчас, остаются прежними для корпорации на текущем этапе ее развития, полагает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов: «Это обеспечение выполнения гособоронзаказа и скорейшее доведение до серийного производства линейки импортозамещенных пассажирских самолетов».
Представитель «Ростеха» от комментариев отказался. «Ведомости» направили вопросы в ОАК и Минпромторг.
В подготовке статьи участвовали Денис Ильюшенков, Ирина Казьмина и Алексей Никольский