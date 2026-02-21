Детей трудовых мигрантов могут обязать покинуть Россию по достижении 18 лет

Детей трудовых мигрантов могут обязать покинуть Россию по достижении 18 летСоответствующий законопроект кабмин внес на рассмотрение Госдумы
Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, по которому дети мигрантов, которые работают в Россию по патенту, по достижении 18 лет должны будут выехать из страны или подать заявление о выдаче патента.
Изменения будут внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан». Предполагается, что дети мигрантов смогут оставаться в России на время действия разрешения на работу их родителя и в случае оплаты им фиксированного авансового платежа по НДФЛ на себя и на каждого ребенка. По достижении 18 лет дети мигрантов должны будут выехать из РФ в течение 30 дней или запросить патент.
29 января председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД сообщил, что детей мигрантов в России в начале 2026 г. стало на 25% меньше, чем год назад. По его словам, это результат работы по совершенствованию миграционной политики и законодательства.
Вступил в силу закон, который обязывает МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов. Кроме того, профильные министерства утвердили порядок, регламентирующий передачу данных между ведомствами о постановке на миграционный учет, подаче заявления и зачисления в школу, о результатах тестирования на знание русского языка. Меры позволяют принимать решения о нежелательности проживания в России их родителей, если они нарушают обязанности по обеспечению законности пребывания ребенка в стране и получения им образования.