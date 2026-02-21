Детей трудовых мигрантов могут обязать покинуть Россию по достижении 18 лет

Изменения будут внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан». Предполагается, что дети мигрантов смогут оставаться в России на время действия разрешения на работу их родителя и в случае оплаты им фиксированного авансового платежа по НДФЛ на себя и на каждого ребенка. По достижении 18 лет дети мигрантов должны будут выехать из РФ в течение 30 дней или запросить патент.