Мигрантам с низкими доходами могут начать отказывать в трудовых патентах
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о запрете на выдачу или продление, а также аннулировании трудового патента мигранту, если его доходы в расчете на него самого или на каждого члена семьи, находящегося в России, составляют меньше одного прожиточного минимума региона.
Согласно документу, для сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта страны. Законопроект предусматривает, что налоговые органы будут автоматически представлять в МВД данные о полученной иностранцами сумме доходов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.
Федеральная налоговая система (ФНС) России сформирует информацию на основании данных из отчетности работодателей по страховым взносам и заявленных иностранцем доходов в случае применения им налогового режима «Налог на профессиональный доход».
9 февраля «Ведомости» писали, что Министерство финансов РФ подготовило и внесло в кабмин пакет системных поправок в законодательство о трудовой деятельности иностранных граждан и их налогообложении. Законопроекты при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили два источника – в комиссии и в Белом доме. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 января 2027 г.