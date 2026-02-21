Мигрантам с низкими доходами могут начать отказывать в трудовых патентах

9 февраля «Ведомости» писали, что Министерство финансов РФ подготовило и внесло в кабмин пакет системных поправок в законодательство о трудовой деятельности иностранных граждан и их налогообложении. Законопроекты при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили два источника – в комиссии и в Белом доме. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 января 2027 г.