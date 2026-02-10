Мигрантов обяжут содержать членов своих семей на уровне прожиточного минимума

Большая часть иностранных работников в России трудятся в строительной отрасли, ЖКХ, сельском хозяйстве, сфере услуг и доставке, пояснил «Ведомостям» член Совета при президенте по межнациональным отношениям Владимир Волох. По его словам, средний уровень заработной платы в этих отраслях позволит иностранцам обеспечивать себя и членов их семей в соответствии с требованиями законопроекта. При этом Волох назвал норму избыточной и выразил сомнение в ее соответствии правам человека. «Конечно, все хотят зарабатывать больше, но если у человека есть дети – они должны быть вместе с родителем [в стране, где он трудится]», – сказал эксперт. Он заключил, что вопрос обеспечения семьи должен обсуждаться непосредственно внутри нее.