Мигрантов обяжут содержать членов своих семей на уровне прожиточного минимума

Мигрантов обяжут содержать членов своих семей на уровне прожиточного минимумаДоход ниже его будет основанием для аннулирования патента и вида на жительство
За иностранцем, работающим в России, закрепят обязанность содержать членов своей семьи, которые переехали в страну вместе с ним и находятся у него на иждивении. Он должен будет обеспечивать их на уровне не ниже прожиточного минимума того субъекта РФ, где они живут. Кроме того, прожиточный минимум будет умножаться на специальный региональный коэффициент. Минимум средств будет считаться на каждого члена семьи.
Поправки в закон о правовом положении иностранных граждан разработало Министерство финансов (есть у «Ведомостей»). Их с учетом доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 января 2027 г.
Изменения также предусматривают уплату фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц с учетом каждого ребенка иностранного гражданина. Требование об уплате этого платежа распространяется не только на работающих по патенту, но и на временно или постоянно проживающих в РФ иностранцев, которые работают у физических лиц, рассказал «Ведомостям» председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
5,7 млн
Федеральная налоговая служба (ФНС) сформирует информацию о доходах мигрантов на основе отчетности работодателей по страховым взносам и заявленных иностранцем доходов, если он уплачивает налог на профессиональный доход, следует из законопроекта. Налоговые органы будут предоставлять информацию о доходах мигрантов в МВД каждые три месяца, сообщил Груздев.
Срок временного пребывания несовершеннолетних иностранных детей в России будут продлевать на то время, пока у иностранных работников (их родителей) действует разрешение на работу или патент. Когда ребенку исполнится 18 лет, он должен будет выехать из России в течение 30 дней либо подать заявление о выдаче ему разрешения на работу или патента. Исключение – если у него есть другие законные основания для нахождения в стране.
Если иностранному работнику аннулировали или не продлили патент или разрешение на работу, он должен будет покинуть Россию вместе с детьми в течение 15 дней, когда других оснований для нахождения в стране нет. Отсутствие данных о заработке мигранта или доход ниже прожиточного минимума станут прямым основанием для аннулирования патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство, уточнил Груздев. «Это эффективный инструмент борьбы с теневой занятостью и фиктивным оформлением документов», – считает он.
Большая часть иностранных работников в России трудятся в строительной отрасли, ЖКХ, сельском хозяйстве, сфере услуг и доставке, пояснил «Ведомостям» член Совета при президенте по межнациональным отношениям Владимир Волох. По его словам, средний уровень заработной платы в этих отраслях позволит иностранцам обеспечивать себя и членов их семей в соответствии с требованиями законопроекта. При этом Волох назвал норму избыточной и выразил сомнение в ее соответствии правам человека. «Конечно, все хотят зарабатывать больше, но если у человека есть дети – они должны быть вместе с родителем [в стране, где он трудится]», – сказал эксперт. Он заключил, что вопрос обеспечения семьи должен обсуждаться непосредственно внутри нее.
Цель законопроекта – снижение налоговой нагрузки на граждан РФ по расходам, которые связаны с содержанием членов семей иностранных граждан, проживающих в стране, считает адвокат коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Айшат Зангиева. Она отметила, что большинство иностранных граждан приезжают в РФ для заработка. По мнению адвоката, те, кто желает проживать в стране на законном основании, будут исполнять положения данного законопроекта, если поправки примут.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить одобрение поправок.