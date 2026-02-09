Минфин предложил изменить правила уплаты НДФЛ для иностранных работников

Кроме того, отдельно этот вопрос урегулирован в Договоре о Евразийском экономическом союзе, куда входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия. Документ предусматривает свободу движения рабочей силы на территориях этих стран и упрощенный порядок трудоустройства граждан стран – членов союза. Сейчас им не нужно получать патент, а работодатель не обязан оформлять приглашение на въезд. Наниматель составляет трудовой или гражданско-правовой договор и направляет в МВД уведомление о приеме на работу, а также ставит работника на миграционный учет. Постановка на учет не требуется, если иностранец находится в России менее 30 суток, для граждан Белоруссии срок больше – 90 суток. При заключении трудового договора иностранный гражданин и члены его семьи получают право на более длительный срок пребывания в стране.