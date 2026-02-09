Минфин предложил изменить правила уплаты НДФЛ для иностранных работников

Минфин предложил изменить правила уплаты НДФЛ для иностранных работниковОрганы МВД должны будут незамедлительно сообщать налоговикам о постановке их на учет
Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК), расширяющие категории иностранцев, которые будут обязаны вносить фиксированный авансовый платеж (ФАП) по НДФЛ при работе в России. Предлагается включить в перечень таких лиц временно или постоянно проживающих в РФ иностранных граждан, работающих у физических лиц для «личных, домашних и иных подобных нужд», а также тех, кто работает на тех же условиях без разрешения или патента. Это следует из проекта поправок в НК (есть у «Ведомостей»). Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 9 февраля одобрила документ с учетом доработки, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, не уточнив, что именно планируется изменить в законопроекте.
Для таких категорий иностранных граждан ежемесячный фиксированный платеж составит 1700 руб. независимо от того, отработан ли ими полный месяц или нет, следует из поправок. Для тех же, кто трудится по патенту, его сумма останется прежней – 1200 руб.
При этом, согласно поправкам, сумму авансового платежа предлагают увеличить при наличии временно или постоянно проживающих в России иждивенцев такого работника (как детей до 18 лет, так и других членов семьи). Иностранному гражданину придется доплатить за каждого из них 50% ФАПа, указано в законопроекте. Платежи должны будут уплачиваться по месту работы в рамках патента или месту постоянного или временного проживания (пребывания).
Законопроект устанавливает также особенности межведомственного взаимодействия налоговых органов и органов миграционного учета. Согласно поправкам, последние должны сообщать налоговикам о выдаче иностранцам разрешения на временное проживание или вида на жительство на следующий же день после передачи документов. Законопроект в целом поддержан рядом ответственных ведомств, среди которых Минюст, МВД, Минэк и др.
Сейчас порядок уплаты НДФЛ проживающими в России иностранцами регулируется ст. 227.1 НК. ФАП в размере 1200 руб. ежемесячно сейчас должны платить только работающие по патенту у физических лиц, а также организаций, ИП, нотариусов, адвокатов и других занимающихся частной практикой лиц. При этом размер платежа обязательно индексируется на коэффициент-дефлятор Минэка (составляет в этом году 2,842), а также коэффициент, «отражающий региональные особенности рынка труда». Если субъект не установит таковой, то он считается равным 1.
Одновременно Минфин подготовил проект поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в котором предлагается ввести новые условия для мигрантского патента, увеличить зарплаты высококвалифицированных специалистов и другие системные изменения.
Важным нововведением является увеличение размера авансового платежа по НДФЛ на 50% за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении иностранного гражданина, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Повышенный фиксированный авансовый платеж по НДФЛ приведет к невозможности демпинга по оплате труда иностранных граждан по сравнению с отечественными, из-за чего конкуренция между россиянами и иностранцами будет более честной, считает замруководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России Елена Косаковская. «Лица, привлекающие работников для личных или домашних нужд, смогут выбрать работника не по национальности и не из-за низкой цены труда, а наиболее соответствующего потребностям такого лица», – полагает она. В случае принятия законопроекта можно будет легализовать большое количество иностранных граждан, которые будут трудиться у физических лиц, они также будут способствовать государственной безопасности и снижению социальной напряженности между гражданами разных стран, интеграции добросовестных иностранцев в культуру нашей страны, уверена Косаковская.
Представитель Минтруда перенаправил запрос в Минфин. «Ведомости» отправили запрос в Минфин.
Кого коснутся поправки
Цель поправок – равномерное распределение налоговой нагрузки и усиление контроля за доходами в секторе частных услуг, говорит Груздев. «Законопроект направлен на повышение собираемости НДФЛ и усиление контроля за доходами иностранных граждан, работающих у физических лиц», – отметил он. Поправки коснутся как временно, так и постоянно проживающих в России лиц, а также тех, кто трудится без разрешения на работу или патента на основании законодательства России или международных договоров.
Сейчас перечень иностранных граждан, которые могут работать в России без патента, содержится в п. 4 ст. 13 закона «О правовом положении иностранцев в РФ». К ним, например, относятся постоянно или временно проживающие здесь иностранцы, сотрудники дипломатических представительств, консульств и международных организаций, а также иностранных юрлиц, которые выполняют монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт и др.
Кроме того, отдельно этот вопрос урегулирован в Договоре о Евразийском экономическом союзе, куда входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия. Документ предусматривает свободу движения рабочей силы на территориях этих стран и упрощенный порядок трудоустройства граждан стран – членов союза. Сейчас им не нужно получать патент, а работодатель не обязан оформлять приглашение на въезд. Наниматель составляет трудовой или гражданско-правовой договор и направляет в МВД уведомление о приеме на работу, а также ставит работника на миграционный учет. Постановка на учет не требуется, если иностранец находится в России менее 30 суток, для граждан Белоруссии срок больше – 90 суток. При заключении трудового договора иностранный гражданин и члены его семьи получают право на более длительный срок пребывания в стране.
Минэк в своем отзыве на законопроект указывает, что при дальнейшей проработке авторам документа необходимо предусмотреть исключение из налоговых новаций для граждан Республики Беларусь. Договор о создании Союзного государства, а также иные принятые в его рамках акты устанавливают равенство прав граждан двух стран, напомнило министерство.
Большинство иностранцев для работы на физических лиц для «личных, домашних и иных подобных нужд» приезжают в Россию из стран Средней Азии, говорит руководитель налоговой практики адвокатского бюро БВМП, член Ассоциации налоговых консультантов Александр Андропов. В основном они занимаются уходом за детьми (няни, гувернантки), уборкой и ведением хозяйства, уходом за пожилыми, приготовлением еды, садоводством и оказанием личной помощи в семье, что наиболее распространено в крупных городах, где спрос на такой труд стабильно высокий, отмечает он.
В 2025 г. патенты на трудовую деятельность в России, по данным МВД, получили 2,5 млн человек, из них в пределах 230 000–460 000 мигрантов потенциально могли работать в домашних хозяйствах, оценивает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он поясняет, что они занимаются уборкой, мелким ремонтом, охраной, уходом, приготовлением пищи и стиркой.
У состоятельных нанимателей сейчас популярны, например, работники из Филиппин, иногда приезжают и мигранты из Средней Азии, однако надо понимать, что в данном случае мы говорим не о массовой неквалифицированной трудовой миграции, а скорее о «штучных случаях», отмечает управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
К чему приведут поправки
Разграничение платежей для тех, кто занят в организациях или у ИП, и тех, кто работает с частными лицами, необходимо для более эффективного администрирования налогов в секторе, который сложнее поддается контролю, считает Груздев.
Введение дополнительных платежей НДФЛ на неработающих членов семьи мигрантов – это попытка стимулировать сокращение количества неработающих иностранцев, полагает Сафонов. Это приведет к тому, что перед мигрантами будет поставлен выбор: либо приезжать самостоятельно, либо привлекать к работе и членов семьи, например жен, а также думать о получении вида на жительство, считает Сафонов. Он также отмечает, что это решение снизит привлекательность работы в России.
Новация, при прочих равных, будет создавать бóльшие стимулы для возвратной миграции по модели «приехал-заработал-уехал», считает главный экономист АО «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова. Ранее о таком принципе заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников, напоминает она. В сентябре прошлого года министр отмечал, что механизм привлечения иностранной рабочей силы требует серьезной донастройки. «Нам здесь не нужны объективно ни семьи, учить мы не обязаны неграждан своей страны и т. д. Этот процесс выстраивается. На миграцию, я думаю, никто всерьез полагаться долгосрочно не готов», – заявлял он 17 сентября 2025 г. С позицией Минэка согласился и председатель Госдумы Вячеслав Володин. «...Если мы говорим о трудовой миграции, приезжают люди работать в страну, отработали и уехали. Причем здесь семьи, дети? Там уже другие требования», – сказал он.
Доплата за детей призвана переложить часть нагрузки на школы, детские сады и медицину с государства на самих мигрантов, делая миграцию более сбалансированной по затратам и выгодам, более того, эти средства могут стать одним из заметных источников доходов бюджета, полагает Андропов.