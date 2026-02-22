Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

С 1 марта в России заработает регистр беременных

Ведомости

В России с 1 марта начнет работать регистр, содержащий данные о беременных женщинах, пишет ТАСС.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении агентства, в систему будет поступать информация о постановке на учет, критических состояниях будущих матерей, исходах беременности, а также о выявленных у плода врожденных аномалиях.

Регистр будет также содержать детализированные сведения о каждой беременности: использование репродуктивных технологий (при наличии), состояние новорожденного (дата и время рождения ребенка, его пол, длина тела, масса тела ребенка, баллы по шкале Апгар).

В регистр внесут данные о беременных, вставших на учет до 12 недель и получивших вспомогательные репродуктивные технологии. Также будут отслеживать: долю нормальных беременностей, долю доношенных детей, долю новорожденных с состояниями перинатального периода, долю детей с врожденными аномалиями, деформациями или хромосомными нарушениями.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в феврале сообщил в статье для «Комсомольской правды» о новых исследования беременных в 2026 г. Программа ОМС дополнена неинвазивным пренатальным скринингом для беременных со средним и высоким риском хромосомных аномалий у плода. В рамках диспансеризации женского населения вводятся новые методы диагностики: определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостная цитология шейки матки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её