С 1 марта в России заработает регистр беременных
В России с 1 марта начнет работать регистр, содержащий данные о беременных женщинах, пишет ТАСС.
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении агентства, в систему будет поступать информация о постановке на учет, критических состояниях будущих матерей, исходах беременности, а также о выявленных у плода врожденных аномалиях.
Регистр будет также содержать детализированные сведения о каждой беременности: использование репродуктивных технологий (при наличии), состояние новорожденного (дата и время рождения ребенка, его пол, длина тела, масса тела ребенка, баллы по шкале Апгар).
В регистр внесут данные о беременных, вставших на учет до 12 недель и получивших вспомогательные репродуктивные технологии. Также будут отслеживать: долю нормальных беременностей, долю доношенных детей, долю новорожденных с состояниями перинатального периода, долю детей с врожденными аномалиями, деформациями или хромосомными нарушениями.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в феврале сообщил в статье для «Комсомольской правды» о новых исследования беременных в 2026 г. Программа ОМС дополнена неинвазивным пренатальным скринингом для беременных со средним и высоким риском хромосомных аномалий у плода. В рамках диспансеризации женского населения вводятся новые методы диагностики: определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостная цитология шейки матки.