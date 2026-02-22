С 1 марта в России заработает регистр беременных

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в феврале сообщил в статье для «Комсомольской правды» о новых исследования беременных в 2026 г. Программа ОМС дополнена неинвазивным пренатальным скринингом для беременных со средним и высоким риском хромосомных аномалий у плода. В рамках диспансеризации женского населения вводятся новые методы диагностики: определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостная цитология шейки матки.