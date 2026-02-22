В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие домового чата в Max

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин говорил, что для каждого многоквартирного дома должен быть создан домовой чат в Мах до конца 2025 г. По его словам, домовые чаты, которые находились в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), должны быть переведены в Мах. Он заявлял, что такая задача поставлена правительством и президентом.