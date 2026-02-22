В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие домового чата в Max
Управляющим компаниям может грозить штраф до 300 000 руб. за отсутствие домового чата в мессенджере Max. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Отдельного приказа Минстроя РФ об обязательном создании домового чата в Max нет, но несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации. В таком случае применяется ст. 7.23.3 КоАП РФ.
«Штраф для должностных лиц составляет до 50 000 руб., для юридических лиц – до 300 000 руб.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В декабре 2025 г. Госдума приняла закон, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и операторов по вывозу мусора взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов в чатах в мессенджере Max.
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин говорил, что для каждого многоквартирного дома должен быть создан домовой чат в Мах до конца 2025 г. По его словам, домовые чаты, которые находились в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), должны быть переведены в Мах. Он заявлял, что такая задача поставлена правительством и президентом.