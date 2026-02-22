«Роскосмос» показал кадры ночного Петербурга с МКС

Тремя днями ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Валли» над Москвой. Мощный снежный циклон обрушился на столичный регион утром 19 февраля. К 21 февраля высота сугробов на опорной метеостанции ВДНХ достигла 70 см, что почти вдвое превышает климатическую норму.