«Роскосмос» показал кадры ночного Петербурга с МКС
«Роскосмос» показал снимки ночного Санкт-Петербурга с Международной космической станции (МКС). Фотографии опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.
Фотографию сделал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков с высоты 400 км над Землей. Помимо огней Петербурга на фотографии видно северное сияние.
Тремя днями ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Валли» над Москвой. Мощный снежный циклон обрушился на столичный регион утром 19 февраля. К 21 февраля высота сугробов на опорной метеостанции ВДНХ достигла 70 см, что почти вдвое превышает климатическую норму.