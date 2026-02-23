Мошенники стали рассылать фишинговые письма с подписками для кражи данных
Злоумышленники начали рассылать фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.
Мошенники отправляют письмо со ссылкой на электронную почту или смс, где просят отменить подписку, «чтобы не списывали деньги». Эта ссылка ведет на фишинговый сайт, который имитирует интерфейс банка или платежной системы, где пользователей просят ввести личные данные.
Представители «Мошеловки» рассказали, что переходить по таким ссылкам нельзя, так как все подписки управляются в личных кабинетах самих сервисов или в настройках магазина приложений. Также стоит проверять адрес отправителя письма, чаще всего мошеннические схемы содержат опечатки.
20 февраля ГУ МВД по Москве рассказали о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств. Злоумышленники под видом девушек знакомятся с юношами на сайтах знакомств и отправляют им ссылку якобы на личные фотографии.