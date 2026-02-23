Мошенники стали рассылать фишинговые письма с подписками для кражи данных

Представители «Мошеловки» рассказали, что переходить по таким ссылкам нельзя, так как все подписки управляются в личных кабинетах самих сервисов или в настройках магазина приложений. Также стоит проверять адрес отправителя письма, чаще всего мошеннические схемы содержат опечатки.