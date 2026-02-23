Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Прощание с вокалистом Shortparis пройдет в Феодоровском соборе в Петербурге

Ведомости

Церемония прощания с вокалистом группы Shortparis Николаем Комягиным пройдет 24 февраля в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге в 11:00 мск. Похороны состоятся на Смоленском кладбище в 14:00 мск. Об этом сообщила директор коллектива Марина Косухина в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Комягин умер 20 февраля. Ему было 39 лет. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что его сердце не выдержало после тренировки по боксу. 

Комягин родился в 1987 г. в Новокузнецке Кемеровской области. Переехал в Санкт-Петербург в 2010 г. С 2012 г. является вокалистом группы Shortparis, в которую также входят музыканты Александр Гальнов, Александр Ионин, Павел Лесников и Данила Холодков. Исполнители работают в жанрах пост-панк и авангардный рок, известны тем, что намеренно дисгармонируют собственные аранжировки, чтобы слушателям становилось некомфортно.

В 2018 г. Комягин в составе Shortparis принял участие в съемках фильма Кирилла Серебренникова «Лето». Музыканты исполнили кавер на песню All the Young Dudes певца Дэвида Боуи. Помимо творческой карьеры Комягин работал в образовательном центре при Музее искусства XX–XXI вв. заведующим и читал там лекции. Также работал школьным учителем, вел предмет МХК.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь