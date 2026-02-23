Прощание с вокалистом Shortparis пройдет в Феодоровском соборе в Петербурге
Церемония прощания с вокалистом группы Shortparis Николаем Комягиным пройдет 24 февраля в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге в 11:00 мск. Похороны состоятся на Смоленском кладбище в 14:00 мск. Об этом сообщила директор коллектива Марина Косухина в Instagram
Комягин умер 20 февраля. Ему было 39 лет. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что его сердце не выдержало после тренировки по боксу.
Комягин родился в 1987 г. в Новокузнецке Кемеровской области. Переехал в Санкт-Петербург в 2010 г. С 2012 г. является вокалистом группы Shortparis, в которую также входят музыканты Александр Гальнов, Александр Ионин, Павел Лесников и Данила Холодков. Исполнители работают в жанрах пост-панк и авангардный рок, известны тем, что намеренно дисгармонируют собственные аранжировки, чтобы слушателям становилось некомфортно.
В 2018 г. Комягин в составе Shortparis принял участие в съемках фильма Кирилла Серебренникова «Лето». Музыканты исполнили кавер на песню All the Young Dudes певца Дэвида Боуи. Помимо творческой карьеры Комягин работал в образовательном центре при Музее искусства XX–XXI вв. заведующим и читал там лекции. Также работал школьным учителем, вел предмет МХК.