Прощание с вокалистом Shortparis пройдет в Феодоровском соборе в Петербурге

Комягин родился в 1987 г. в Новокузнецке Кемеровской области. Переехал в Санкт-Петербург в 2010 г. С 2012 г. является вокалистом группы Shortparis, в которую также входят музыканты Александр Гальнов, Александр Ионин, Павел Лесников и Данила Холодков. Исполнители работают в жанрах пост-панк и авангардный рок, известны тем, что намеренно дисгармонируют собственные аранжировки, чтобы слушателям становилось некомфортно.