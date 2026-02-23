Газета
В Москве и Подмосковье из-за снегопада объявили желтый уровень опасности

Ведомости

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого сильного снегопада. Об этом Гидрометцентр РФ сообщил ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что в течение суток будет идти снег, местами сильный, и образуется гололедица на дорогах. Желтый уровень опасности, по его словам, будет действовать с 21:00 мск 23 февраля до 21:00 мск 24 февраля. 

В ночь на 24 февраля температура воздуха в Москве опустится до 3–5 градусов ниже нуля, а в Подмосковье – до -8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м в секунду.

22 февраля МЧС России по Москве предупредило, что в столичном регионе ожидаются метель и сильный ветер до конца суток. Порывы юго-западного ветра будут достигать 17 м/с. На дорогах ожидаются снежные накаты и гололедица.

