МЧС предупредило о сильной метели и гололедице в Москве

19-20 февраля в столичном регионе прошел мощный снегопад. К 21 февраля высота сугробов на опорной метеостанции ВДНХ достигла 70 см, что почти вдвое превышает климатическую норму. Нынешние показатели побили рекорд 1966 г., когда 21 февраля сугробы составляли 64 см. При этом абсолютный рекорд февраля в 72 см пока не побит. Нормой для 21 февраля считается показатель в 38 см.