МЧС предупредило о сильной метели и гололедице в Москве
В столичном регионе ожидается метель и сильный ветер до конца 22 февраля. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Москве.
Порывы юго-западного ветра будут достигать 17 м/с. На дорогах ожидаются снежные накаты и гололедица.
МЧС рекомендовало водителям снизить скорость движения и избегать внезапных маневров на дороге, пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
19-20 февраля в столичном регионе прошел мощный снегопад. К 21 февраля высота сугробов на опорной метеостанции ВДНХ достигла 70 см, что почти вдвое превышает климатическую норму. Нынешние показатели побили рекорд 1966 г., когда 21 февраля сугробы составляли 64 см. При этом абсолютный рекорд февраля в 72 см пока не побит. Нормой для 21 февраля считается показатель в 38 см.