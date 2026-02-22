Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МЧС предупредило о сильной метели и гололедице в Москве

Ведомости

В столичном регионе ожидается метель и сильный ветер до конца 22 февраля. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Москве.

Порывы юго-западного ветра будут достигать 17 м/с. На дорогах ожидаются снежные накаты и гололедица.

МЧС рекомендовало водителям снизить скорость движения и избегать внезапных маневров на дороге, пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

19-20 февраля в столичном регионе прошел мощный снегопад. К 21 февраля высота сугробов на опорной метеостанции ВДНХ достигла 70 см, что почти вдвое превышает климатическую норму. Нынешние показатели побили рекорд 1966 г., когда 21 февраля сугробы составляли 64 см. При этом абсолютный рекорд февраля в 72 см пока не побит. Нормой для 21 февраля считается показатель в 38 см.

Непогода привела к девятибалльным пробкам во всех центральных районах Москвы. В центре погоды «Фобос» сообщали, что период аномальных холодов в столичном регионе завершился.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте