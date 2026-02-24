ВСУ ударили по пяти российским учебным заведениям за неделю
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали по меньшей мере пять учебных заведений в России за неделю. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал ТАСС.
По его словам, удар по брянской школе стал как минимум пятым покушением за неделю на образовательные учреждения в РФ. Две средних школы были атакованы беспилотниками в запорожских Энергодаре и Васильевке, а в Белгородской области украинские военные повредили здание школы в селе Мешковое. В Луганской народной республике (ЛНР) пострадал учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка.
23 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке ВСУ на школу в селе Новая Погощь Суземского района. Атака была совершена с помощью дронов-камикадзе, обошлось без пострадавших.