ВСУ ударили по пяти российским учебным заведениям за неделю

По его словам, удар по брянской школе стал как минимум пятым покушением за неделю на образовательные учреждения в РФ. Две средних школы были атакованы беспилотниками в запорожских Энергодаре и Васильевке, а в Белгородской области украинские военные повредили здание школы в селе Мешковое. В Луганской народной республике (ЛНР) пострадал учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка.