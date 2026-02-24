Мошенники обманывают россиян с помощью домовых чатов

23 февраля «РИА Новости» со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта писали, что мошенники занялись рассылкой фишинговых писем якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить. Злоумышленники отправляют письмо со ссылкой на электронную почту или смс, где просят отменить подписку, «чтобы не списывали деньги». Ссылка ведет на фишинговый сайт, имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователей просят ввести личные данные.