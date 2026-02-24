Мошенники обманывают россиян с помощью домовых чатов
Мошенники посредством мессенджеров предлагают россиянам вступить в чат подъезда, чтобы выманить их персональные данные. Об этом пишет «РИА Новости».
Аферисты предлагают жертвам присоединиться к чату подъезда, чтобы якобы обменяться актуальными новостями. В общей группе они просят подтвердить личные данные – якобы для перерасчета платежей за коммунальные услуги.
23 февраля «РИА Новости» со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта писали, что мошенники занялись рассылкой фишинговых писем якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить. Злоумышленники отправляют письмо со ссылкой на электронную почту или смс, где просят отменить подписку, «чтобы не списывали деньги». Ссылка ведет на фишинговый сайт, имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователей просят ввести личные данные.