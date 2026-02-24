Минпросвещения подготовит список разрешенных игрушек для детсадов

В рамках тематического года запланированы меры по улучшению условий пребывания детей в садиках. В пресс-службе министерства сообщали, что приоритетами станут развитие научно-исследовательской работы, обновление нормативной базы, организационно-методическое сопровождение и укрепление кадрового потенциала. Среди ключевых задач – утверждение порядка экспертизы средств обучения и воспитания, а также корректировка федерального государственного образовательного стандарта.