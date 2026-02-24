Газета
Главная / Общество /

Минпросвещения подготовит список разрешенных игрушек для детсадов

Ведомости

Минпросвещения РФ сформирует для детских садов перечень игр и игрушек, соответствующих традиционным российским ценностям и задачам развития ребенка. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, министерство намерено выстроить единый системный подход к оснащению дошкольных учреждений по всей стране. «Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», – заявил Кравцов.

Министр отметил, что такие материалы помогут детям знакомиться с историческими деятелями России, культурными традициями, народными художественными промыслами и достижениями страны.

До этого Минпросвещения объявило 2026 г. Годом дошкольного образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания, модернизацию инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

В рамках тематического года запланированы меры по улучшению условий пребывания детей в садиках. В пресс-службе министерства сообщали, что приоритетами станут развитие научно-исследовательской работы, обновление нормативной базы, организационно-методическое сопровождение и укрепление кадрового потенциала. Среди ключевых задач – утверждение порядка экспертизы средств обучения и воспитания, а также корректировка федерального государственного образовательного стандарта.

