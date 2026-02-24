Газета
Главная / Общество /

Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют

Ведомости

Российский государственный университет правосудия (РГУП) им. В.М. Лебедева планирует открыть магистратуру по праву криптовалют. Об этом «Ведомостям» в интервью сообщила новый ректор вуза Ольга Тисен.

Главной задачей на посту ректора она назвала трансформацию университета в ведущий центр инновационного юридического знания. Для этого в РГУП намерены пересмотреть ряд образовательных программ с учетом цифровизации судопроизводства и появления новых экономических явлений.

«В частности, прорабатываем запуск магистратуры по направлению "право виртуальных активов". Сегодня в России фактически отсутствуют системные программы, готовящие юристов к работе с цифровыми активами, криптовалютами, виртуальными объектами в гражданском и уголовном обороте», – пояснила Тисен, отметив, что судебная практика уже сталкивается с такими спорами.

Ольга Тисен: «Мы создаем право будущего»

Общество / Интервью

По ее словам, программа может быть востребована как у молодых, так и у практикующих юристов. Параллельно университет планирует усилить подготовку по направлениям, связанным с противодействием преступлениям с использованием технологий, что становится одним из ключевых вызовов для судейского корпуса.

Тисен также подчеркнула, что миссия РГУП – стать центром науки, образования и практикоориентированных юридических знаний.

