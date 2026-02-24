Газета
Главная / Общество /

Судейский вуз откроет факультет переподготовки участников спецоперации

Ведомости

Российский государственный университет правосудия им. В.М. Лебедева (РГУП) создаст факультет переподготовки участников спецоперации. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщила новый ректор вуза Ольга Тисен.

По ее словам, сейчас в структуре РГУП действуют 11 филиалов, в университете обучаются более 30 000 студентов. Региональные подразделения обладают сильными научными школами и выстроенными связями с судами субъектов РФ. В дальнейшем вуз рассматривает возможность расширения присутствия в воссоединенных с Россией регионах для подготовки кадров на местах.

«С учетом современных вызовов и угроз отмечу, что вижу одной из задач создание на базе военно-учебного центра университета факультета подготовки и переобучения ветеранов спецоперации – прежде всего по специальностям "военный юрист" и "военный экономист", IT-специальностям и другим перспективным направлениям среднего профессионального образования», – заявила Тисен.

Ольга Тисен: «Мы создаем право будущего»

Общество / Интервью

Она подчеркнула, что в составе РГУП действует один из крупнейших в России военных учебных центров. По ее оценке, работа по созданию факультета может быть развернута во всех 11 филиалах вуза.

В этом же интервью Тисен также сообщала о планах запуска магистратуры по праву криптовалют. По ее словам, в России пока отсутствуют системные программы подготовки юристов для работы с цифровыми активами, криптовалютами и виртуальными объектами в гражданском и уголовном обороте.

Также ректор убеждена, что университет обладает серьезным международным потенциалом. По ее словам, вуз намерен укреплять сотрудничество с коллегами из стран СНГ, ШОС и БРИКС.

