В России могут ограничить сферу деятельности самозанятых
В России могут ограничить сферы действия режима самозанятости и пересмотреть его параметры после того, как в 2029 г. завершится эксперимент. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, направив обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и министру финансов РФ Антону Силуанову, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
«Важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам (услуги нянь, репетиторов, помощников по хозяйству и т. д.), а также дельностью, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду», – говорится в письме.
Депутат подчеркнул, что количество самозанятых в России продолжает расти. Сейчас их число достигает около 15 млн человек, поэтому вопрос перспектив этого режима после завершения эксперимента в 2029 г. имеет все большее социально-экономическое значение. По мнению Нилова, самозанятость действительно востребована благодаря простой регистрации, автоматизации отчислений и отсутствию необходимости вести бухгалтерскую отчетность.
При этом, считает депутат, в правоприменении налогового режима возникли несколько системных проблем. В частности, работодатели могут использовать самозанятость сотрудников для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Нилов также отметил, что большая часть пользователей режима фактически не формируют пенсионные права.
«Ведомости» на основе статистических данных ФНС России подсчитали, что самозанятые в 2025 г. заработали чуть более 3 трлн руб., что на 38,6% больше показателя 2024 г. (2,2 трлн руб.). Также более чем на треть выросли и начисленные им налоги: по итогам 2025 г. они составили 136 млрд руб. после 99,8 млрд руб. в 2024 г. Для сравнения: доходы бюджета от приватизации в прошлом году составили 112 млрд руб. (на 17,7% меньше).