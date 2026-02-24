В России могут ограничить сферу деятельности самозанятых

«Ведомости» на основе статистических данных ФНС России подсчитали, что самозанятые в 2025 г. заработали чуть более 3 трлн руб., что на 38,6% больше показателя 2024 г. (2,2 трлн руб.). Также более чем на треть выросли и начисленные им налоги: по итогам 2025 г. они составили 136 млрд руб. после 99,8 млрд руб. в 2024 г. Для сравнения: доходы бюджета от приватизации в прошлом году составили 112 млрд руб. (на 17,7% меньше).