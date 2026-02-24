Газета
Главная / Общество /

Ректор университета правосудия назвала сферы применения ИИ в судебной системе

Ведомости

Ректор Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева (РГУП) Ольга Тисен в интервью «Ведомостям» рассказала о том, какие задачи будет выполнять ИИ в судебной сфере.

По ее словам, университет продолжает развивать запатентованную разработку по использованию ИИ для обработки обращений граждан. «Агрегатор позволяет категорировать заявления, анализировать их содержание, подбирать нормативно-правовую базу и готовить проект ответа для принятия решения человеком. Мы продолжаем обучать ИИ», – отметила Тисен.

Она уточнила, что технология позволяет более чем в три раза снизить нагрузку на сотрудников и сократить число работников, занятых рассмотрением однотипных обращений.

Ольга Тисен: «Мы создаем право будущего»

Общество / Интервью

При этом ИИ, по ее словам, не подменяет судью и не заменяет правовую оценку, но способен существенно облегчить аналитическую и исследовательскую работу.

«Использовать ИИ мы планируем для анализа судебных решений, выявления случаев неединообразной практики, сопоставления позиций судов с постановлениями пленума Верховного суда», – пояснила ректор.

Кроме того, вуз намерен внедрить мониторинг экспертной и медиасреды – анализ публикаций и профессиональных дискуссий с подготовкой аналитических справок для судебной системы. По словам Тисен, это позволит выявлять проблемы еще до их институционализации.

Также в РГУП планируют постепенно применять ИИ для выполнения рутинных задач профессорско-преподавательского состава.

Глава вуза в этом же интервью сообщала, что в университете еще планируют открыть магистратуру по праву криптовалют. Такая программа, по ее словам, будет востребована как у молодых, так и у практикующих юристов.

