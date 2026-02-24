СК: причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Он погиб в возрасте 34 лет, у него остались жена и двое детей. Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).