Роспотребнадзор: в России сохраняется сезонный уровень заболеваемости гриппом

Ведомости

В России сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил Роспотребнадзор в Max.

На 8-й неделе 2026 г. было зарегистрировано 750 000 случаев заболевания. Показатель сопоставим с уровнем заболеваемости октября 2025 г. Кроме того, было зарегистрировано 5800 случаев COVID-19. Ведомство отметило, что следует соблюдать базовые меры профилактики респираторных заболеваний.

Результаты лабораторного мониторинга показали увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B на фоне низких общих показателей. Эти штаммы могут спровоцировать новую волну заболеваемости весной. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

В декабре 2025 г. в ведомстве отмечали, что эпидсезон начался рано, что характерно для штамма A(H3N2). Критических мутаций в ходе исследования не обнаружено. Вакцина, которая применяется в России, защищает от гриппа в этом сезоне.

