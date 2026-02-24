Роспотребнадзор: в России сохраняется сезонный уровень заболеваемости гриппом
В России сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил Роспотребнадзор в Max.
На 8-й неделе 2026 г. было зарегистрировано 750 000 случаев заболевания. Показатель сопоставим с уровнем заболеваемости октября 2025 г. Кроме того, было зарегистрировано 5800 случаев COVID-19. Ведомство отметило, что следует соблюдать базовые меры профилактики респираторных заболеваний.
Результаты лабораторного мониторинга показали увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B на фоне низких общих показателей. Эти штаммы могут спровоцировать новую волну заболеваемости весной. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
В декабре 2025 г. в ведомстве отмечали, что эпидсезон начался рано, что характерно для штамма A(H3N2). Критических мутаций в ходе исследования не обнаружено. Вакцина, которая применяется в России, защищает от гриппа в этом сезоне.