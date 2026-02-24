Володин рассказал о поиске решения вопроса роста тарифов в сфере ЖКХ

18 февраля глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с Мишустиным сообщил, что с начала 2026 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги не менялись. Корректировка платежей связана только с изменением ставки НДС. Руководитель ведомства пояснил, что рост сумм в платежках может быть связан с увеличением потребления электрической и тепловой энергии в зимний период, а не с пересмотром тарифов.