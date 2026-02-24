Володин рассказал о поиске решения вопроса роста тарифов в сфере ЖКХ
Депутаты Госдумы совместно с правительством РФ работают над решением вопроса роста тарифов ЖКХ и считают это направление одним из приоритетных, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Мы вместе с правительством ищем решение, учитывая, что это компетенция региональных органов власти. Но со своей стороны считаем неправильным стоять и наблюдать, как эти процессы происходят. Особенно в ряде регионов рост тарифов чрезмерный, мы считаем», – сказал он.
По словам Володина, Госдума и кабмин выступили с инициативой внести изменения в законодательство, наделив новыми полномочиями в этой сфере Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Он считает, что такое решение поможет контролировать ситуацию и «не допустить в будущем перегибов».
18 февраля глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с Мишустиным сообщил, что с начала 2026 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги не менялись. Корректировка платежей связана только с изменением ставки НДС. Руководитель ведомства пояснил, что рост сумм в платежках может быть связан с увеличением потребления электрической и тепловой энергии в зимний период, а не с пересмотром тарифов.