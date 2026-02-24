Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Володин рассказал о поиске решения вопроса роста тарифов в сфере ЖКХ

Ведомости

Депутаты Госдумы совместно с правительством РФ работают над решением вопроса роста тарифов ЖКХ и считают это направление одним из приоритетных, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Мы вместе с правительством ищем решение, учитывая, что это компетенция региональных органов власти. Но со своей стороны считаем неправильным стоять и наблюдать, как эти процессы происходят. Особенно в ряде регионов рост тарифов чрезмерный, мы считаем», – сказал он.

По словам Володина, Госдума и кабмин выступили с инициативой внести изменения в законодательство, наделив новыми полномочиями в этой сфере Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Он считает, что такое решение поможет контролировать ситуацию и «не допустить в будущем перегибов».

18 февраля глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с Мишустиным сообщил, что с начала 2026 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги не менялись. Корректировка платежей связана только с изменением ставки НДС. Руководитель ведомства пояснил, что рост сумм в платежках может быть связан с увеличением потребления электрической и тепловой энергии в зимний период, а не с пересмотром тарифов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её